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Украина не смогла победить в ответной встрече квалификации на Евробаскет-2021

Украина не смогла победить в ответной встрече квалификации на Евробаскет-2021

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Во Дворце спорта "Юность" в Запорожье прошла встреча второго тура квалификации на Евробаскет-2021 среди мужских команд, сообщает корреспондент УНН.

Матч прошел в довольно равной борьбе. Его судьба решалась в заключительных секундах - проход игрока Венгрии завершился двумя очками, которые стали решающими и победными (62:60).

В Украине по 12 очков набрали Герун и Бобров, 8 добавил Близнюк.

Отметим, что в "желто-синих" 1 победа в 2 матчах отбора. Венгрия стала единоличным лидером - 2 выигрыше.

Добавим также, на Евробаскет выйдут три лучшие сборные из квартетов, которые участвуют.

Напомним, сборная Украины с победы стартовала в квалификации на Евробаскет-2021.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Венгрия, баскетбол
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