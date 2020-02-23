Hot Wheels анонсировала выпуск Tesla Cybertruck с дистанционным управлением

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Компания Mattel анонсировала Tesla Cybertruck на дистанционном управлении, которую планируют выпустить в двух размерах в линейке Hot Wheels. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

“Компания Mattel анонсировала Tesla Cybertruck на дистанционном управлении от Hot Wheels. Он уже доступен для предварительного заказа и выйдет в двух размерах: есть RC Cybertruck в соотношении 1:64, который стоит 20 долларов, и значительно более крупная версия масштабом 1:10, что движется, за 400 долларов. Ожидается, что они поступят в декабре 2020 года, но количество автомобилей ограничено, и они будут доступны только до их продажи”, — указано в сообщении.

Отмечается, что более крупная версия автомобиля, который является в десять раз уменьшенной копией Tesla Cybertruck, может ездить по бездорожью и неровной дороге, у него работают передние и задние фары, и есть два режима движения — спокойный и спортивный. Как и в реальной Cybertruck — у него есть телескопический багажник, который откидывается назад. Кузов можно снять, чтобы увидеть салон и внутреннюю систему аккумулятор и приводной системы.

Также сообщается, что большая модель имеет в комплекте наклейку с треснутым стеклом, намекая на печальноизвестную неудачу во время презентации оригинального Tesla Cybertruck.

Также указано, что размер 1:64 — это размер обычного автомобиля Hot Wheels. Он также имеет две скорости движения, но меньше движущихся частей. Обе версии были разработаны совместно с Tesla.

Напомним, рыночная капитализация Tesla достигла отметки в 100 млрд долларов.