Премьер про коронавирус: к потенциально рискованным рейсам применяются дополнительные процедуры контроля

КИЕВ. 23 февраля. УНН. К людям с рейсов, которые составляют потенциальный риск распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины, принимаются дополнительные процедуры контроля. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

На вопрос ведущего к премьеру, какие меры принимает правительство для спокойствия населения в связи с эпидемией коронавируса, Гончарук ответил: “Сейчас правительство и Украина в целом — мобилизованы. Наши службы, которые отвечают за то, чтобы этот вирус не проник на территорию Украины — они скоординированы, они понимают, что нужно делать”, — сказал Гончарук.

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Он добавил, что правительство дополнительно отслеживает авиарейсы, в которых усматривается риск проникновения коронавируса в страну.

“Касательно рискованных рейсов существует дополнительная процедура контроля. Фактически, по прибытию самолета в Украину — осуществляется контроль температуры тела (людей) и в случае возникновения подозрения на возможное проявление этого заболевания, с (потенциально инфицированным) человеком устанавливается особый контакт, то есть мы смотрим, насколько вероятна возможность болезни, наблюдаем, следим за этим человеком”, — сказал Гончарук.

Премьер отметил, что таких случаев уже было несколько, но в результате более глубоких исследований и наблюдения — наличие вируса у этих людей не подтвердилось.

“Любой человек, который находится в зоне риска, когда он приезжает в Украину — он становится объектом контроля. Мы смотрим за тем, чтобы этот вирус не подтвердился”, — сказал Гончарук.

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Он добавил, что потенциально рискованными направлениями являются Китай и страны Азии.

Напомним, Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.