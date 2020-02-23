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Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет

Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Палестинские бойцы сегодня выпустили около 20 ракет по территории юга Израиля после того, как вооруженные силы еврейского государства застрелили подозреваемого в размещении бомбы на грани Сектора Газа - одного из членов "Бригады Аль-Кудс", вооруженного крыла "Исламского джихада", Мохаммада эль-Найема . Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Израильские военные заявили, что около 10 ракет были сбиты их системой противоракетной обороны, информации о жертвах нет.

Ракетный обстрел рассматривают как месть за смерть Найема.

Палестинцев разозлило изображение тела боевика, которого израильтяне забирали из Сектора Газа на бульдозере.

В израильской армии объяснили, что тело забрали при помощи бульдозера, чтобы не подвергать опасности своих военных.

Инцидент произошел на фоне относительного затишья вдоль "линии безопасности", которая отделяет Израиль от сектора Газа.

Напомним, ранее из сектора Газа атаковали Израиль воздушными шарами со взрывчаткой. Израиль тогда нанес удар авиацией в ответ на эту атаку.

Источник: УНН
Теги: ракета, Израиль, Палестина, сектор Газа
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