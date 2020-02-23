Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 03:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
6825
Версия для печати

Киевлянка стала триумфатором двух турниров по теннису в Египте

Киевлянка стала триумфатором двух турниров по теннису в Египте

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Уроженка Киева Марта Костюк выиграла первый теннисный турнир "60-тысячник ITF" с января 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

В финале турнира ITF в Каире она за 54 минуты разгромила третью сеяной Алену Большову из Испании (3 сеяная) — 6:1, 6:0.

Последний раз Марта доходила до финала на соревнованиях такого же уровня прошлого сентября. Тогда она потерпела поражение в титульном раунде ITF W60 в Сан-Мало. А победу праздновала в январе 2018-го на ITF W60 в австралийском Бьорн.

Добавлю, что накануне Костюк получила еще и титул в парном разряде на кортах в Каире.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.