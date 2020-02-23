Киевлянка стала триумфатором двух турниров по теннису в Египте

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Уроженка Киева Марта Костюк выиграла первый теннисный турнир "60-тысячник ITF" с января 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

В финале турнира ITF в Каире она за 54 минуты разгромила третью сеяной Алену Большову из Испании (3 сеяная) — 6:1, 6:0.

Последний раз Марта доходила до финала на соревнованиях такого же уровня прошлого сентября. Тогда она потерпела поражение в титульном раунде ITF W60 в Сан-Мало. А победу праздновала в январе 2018-го на ITF W60 в австралийском Бьорн.

Добавлю, что накануне Костюк получила еще и титул в парном разряде на кортах в Каире.