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В СНБО просят Кабмин возобновить в Украине деятельность санэпидслужбы

В СНБО просят Кабмин возобновить в Украине деятельность санэпидслужбы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обратился к правительству страны с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1", передает УНН.

“Совет национальной безопасности и обороны обратился в Кабинет министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации ... а именно, чтобы она стала выполнять функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе”, — сказал Данилов.

Он добавил, что этими функциями должно быть не “проверки столовых, кафе или ресторанов”. “Это чисто борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране”, — сказал он.

Напомним, постановлением КМУ № 348 Кабмин ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу весной 2017 года.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Кабмин, Украина, эпидемии, СЭС
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