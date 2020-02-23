В СНБО просят Кабмин возобновить в Украине деятельность санэпидслужбы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обратился к правительству страны с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1", передает УНН.

“Совет национальной безопасности и обороны обратился в Кабинет министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации ... а именно, чтобы она стала выполнять функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе”, — сказал Данилов.

Он добавил, что этими функциями должно быть не “проверки столовых, кафе или ресторанов”. “Это чисто борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране”, — сказал он.

Напомним, постановлением КМУ № 348 Кабмин ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу весной 2017 года.