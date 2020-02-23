В Италии скончался третий человек, у которого обнаружили коронавирус

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Италии умер уже третий человек, у которого обнаружили коронавирус. Как заявил в воскресенье, 23 февраля, глава департамента здравоохранения региона Ломбардия Джулио Галлера, умерла — 78-летняя женщина, которая болела также раком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и агентство новостей AFP.

Издание отмечает, что женщина находилась на лечении в онкологическом отделении клиники города Крема, недалеко от Милана. Пока неизвестно, стал ли именно коронавирус причиной смерти пациентки, отмечает AFP.

Двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере страны в течение последних 48 часов. В Италии подтверждены уже 152 случая заражения коронавирусом.

Еврокомиссия считает, что распространение коронавируса в Италии пока не является поводом для паники. Об этом заявил 23 февраля еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони после встречи министров финансов стран G20 в Саудовской Аравии.

“ЕС полностью доверяет итальянской власти и решениям, которые он принимает”, — заявил Джентилони, цитирует агентство новостей Reuters. По словам еврокомиссара, ЕС разделяет обеспокоенность относительно возможного распространения болезни, но “нет причин для паники”.

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Как сообщалось ранее, правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Ограничения коснулись 52 тыс. человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.

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