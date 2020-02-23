УПЛ: удаление не помешало "Карпатам" сыграть вничью с "Днепр-1"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. "Карпаты" провели первый поединок после зимней паузы в УПЛ, сыграв дома с "Днепр-1", передает корреспондент УНН.

В середине тайма львовяне вышли вперед благодаря подачи с левого фланга Пасич на Дийе — сенегалец вписал свою фамилию на табло. Ближе к концу тайма разыгранную комбинацию гостей замкнул на дальней штанге Владислав Супряга — 1:1.

В конце матча красную карточку (за две желтые) получил Дубинчак.

Заметим, что несмотря на ничью “Карпаты” замыкают турнирную таблицу — 12 очков. “Днепр-1” 8-й — 19.