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Воскресенье, 23 февраля 2020, 23:54 • Сергей Куркович • 5295
УПЛ: удаление не помешало "Карпатам" сыграть вничью с "Днепр-1"
КИЕВ. 23 февраля. УНН. "Карпаты" провели первый поединок после зимней паузы в УПЛ, сыграв дома с "Днепр-1", передает корреспондент УНН.
В середине тайма львовяне вышли вперед благодаря подачи с левого фланга Пасич на Дийе — сенегалец вписал свою фамилию на табло. Ближе к концу тайма разыгранную комбинацию гостей замкнул на дальней штанге Владислав Супряга — 1:1.
В конце матча красную карточку (за две желтые) получил Дубинчак.
Заметим, что несмотря на ничью “Карпаты” замыкают турнирную таблицу — 12 очков. “Днепр-1” 8-й — 19.
Источник: УНН