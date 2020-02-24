В Стамбуле состоялся митинг против аннексии Крыма

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В турецком Стамбуле на площади Бейязит 23 февраля прошла акция протеста против российской аннексии Крыма. Мероприятие было посвящено 6-й годовщине аннексии полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

“Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении — они не имеют возможности придерживаться своих обычаев, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии”, — говорится в сообщении Радио Свобода.

На митинге присутствовали представители крымскотатарских обществ, других тюркских обществ и Украинского культурного сообщества.

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Участники держали плакаты с надписями: “Вчера Сталин, сегодня Путин”, “Останови преступление Кремля, верни украденное”, “Крымские татары не сдадутся”.

В прошлом году в столице Турции Анкаре 2 марта прошел митинг, приуроченный к 5-летию аннексии Крыма.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на слова президента Турция Реджепа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма Россией.