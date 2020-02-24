Эпидемия коронавируса: в Румынии протесты из-за эвакуации румын из Италии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В румынском городе Бекет, в уезде Крайова в воскресенье состоялись протест против размещения на карантин приезжих из Италии румын, передает УНН со ссылкой на DIGI24.

Издание сообщает, что около 50 человек протестовали у стен местной администрации города Бекет по поводу размещения на карантин граждан Румынии, которые возвращаются из Италии.

Сообщается, что 179 человек должны прибыть рейсом в аэропорт Крайова из Бергамо.

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Отмечается, что все лица с самолета будут проверены врачами-специалистами инфекционной больницы в уезде.

Между тем в Италии умер третий человек, у которого обнаружили коронавирус. Еще двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере страны в течение последних 48 часов. В Италии подтвержден уже 152 случая заражения коронавируса.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Ограничения коснулись 52 тыс. человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.

Как сообщалось ранее в УНН, суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под ночной домашний арест.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах, куда перевезли эвакуированных из Китая украинцев, произошли столкновения. Позже стало известно, кого именно задержали полицейские.

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