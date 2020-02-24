Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 03:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3480
Версия для печати

Женская сборная Украины по хоккею провела первую игру на чемпионате мира

Женская сборная Украины по хоккею провела первую игру на чемпионате мира

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В исландском городе Акюрейри состоялся первый поединок женской сборной Украины по хоккею на чемпионате мира Дивизионе 2 группа В. Данные приводит пресс-служба ФХУ, передает УНН.

В первой игре украинцы соревновались с Турцией и уступали на старте встречи 0:2. Однако сумели выровнять положение на табло в основное время — 2:2. Более удачную игру в овертайм провели турчанки — 3:2 в их пользу.

Таким образом, женская сборная Украины начала турнир с первого зачетного балла и продолжит готовиться к следующим четырем играм.

Добавим также, следующий матч сборная Украины проведет сегодня против Хорватии.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.