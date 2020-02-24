Женская сборная Украины по хоккею провела первую игру на чемпионате мира

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В исландском городе Акюрейри состоялся первый поединок женской сборной Украины по хоккею на чемпионате мира Дивизионе 2 группа В. Данные приводит пресс-служба ФХУ, передает УНН.

В первой игре украинцы соревновались с Турцией и уступали на старте встречи 0:2. Однако сумели выровнять положение на табло в основное время — 2:2. Более удачную игру в овертайм провели турчанки — 3:2 в их пользу.

Таким образом, женская сборная Украины начала турнир с первого зачетного балла и продолжит готовиться к следующим четырем играм.

Добавим также, следующий матч сборная Украины проведет сегодня против Хорватии.