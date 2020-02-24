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ООС: Боевики около полуночи обстреляли украинские позиции

ООС: Боевики около полуночи обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В ночь на понедельник, 24 февраля, около полуночи, обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой”, — говорится в сообщении.

“Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет „свое празднование“ именно 23 февраля”, — добавили в штабе.

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“Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое”, — добавляется в сообщении.

В штабе отметили, что “Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск”.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и готовы к любым вооруженным провокациям противника.

Напомним, в течение суток 23 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, ООС
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