Осужденные крымчане Абдуллаевы находятся в СИЗО российского города Уфа - родственники

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Осужденные по первому симферопольскому “делу Хизб ут-Тахрир” братья Узеир и Теймур Абдуллаевы находятся в СИЗО № 1 УФСИН (управление Федеральной службы исполнения наказаний) России в Республике Башкортостан в городе Уфа. Это “Крымской правозащитной группе” сообщила мать заключенных Диляра Абдуллаева, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Вчера узнала, что мои сыновья еще в Уфе в СИЗО-1. У них ничего нет, они голодные. Попробовала через интернет найти магазин и сделала заказ, но когда им доставят еду, неизвестно, а их каждый день могут этапировать”, — рассказала Диляра.

Женщина объяснила, что ее сыновья не могут принимать пищу, которую дают в следственном изоляторе, по религиозным убеждениям.

Комментариев администрации СИЗО по этому поводу нет.

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Ранее адвокат Эдем Семедляев рассказал проекту Радио Свобода Крым.Реалии, что братьев Абдуллаевых этапировали в неизвестном направлении. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей коллеге в России Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение осужденных Абдуллаевых, но Москалькова отказалась называть место, куда этапируют осужденных крымчан.

Верховный суд России 24 декабря 2019 года изменил приговор фигурантам “дела Хизб ут-Тахрир” (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшили на 6 месяцев.

Таким образом, Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустам Исмаилов — 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов — 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов — 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам этого дела в июне 2019 года.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим приговором и призвал усилить санкционный давление на Россию.