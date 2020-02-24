От низкого до умеренного: ведомство ЕС оценило риск заражения коронавирусом для европейцев

КИЕВ. 24 февраля. УНН. После резкого распространения коронавируса в Италии Европейский центр по профилактике и контролю болезней (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC) оценил риск заражения им для европейцев на уровне от низкого до умеренного. Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье, 23 февраля, на сайте центра, который является учреждением Евросоюза, передает УНН со ссылкой на DW.

При этом, как отметили в ECDC, риск возникновения подобных очагов заражения как в Италии в других странах Европы оценивается на уровне от умеренного до высокого. После “импорта” вирус может очень быстро распространяться, предостерегают в центре по контролю и профилактике болезней. В центре пообещали предоставить новую оценку рисков в течение следующих 24 часов.

Директор ECDC Андреа Аммон отметила, что следует считаться с тем, что в течение следующих дней будут зафиксированы новые случаи коронавируса в Италии, а также, возможно, в других странах ЕС.

В сообщении центра отмечается, что вероятность передачи вируса внутри ЕС, Европейского Экономического пространства и Великобритании считается низкой, однако ее нельзя исключать из-за ряда непредсказуемых факторов. В то же время указывается на рост риска завоза вируса из других стран, кроме Китая, учитывая увеличение количества государств, в которых зафиксированы случаи заражения.

Как сообщалось, в Италии умер уже третий человек, которій был заражен коронавирусом. Во всех трех случаях речь идет о пожилых людях. Между тем, по состоянию на вечер воскресенья, в Италии подтверждено уже 152 случая заражения коронавируса.

Ранее правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи инфицирования. Ограничения коснулись 52 тыс. человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.