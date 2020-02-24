КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Аргентине почтили память Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в этой стране в Twitter.

“22 февраля этого года на украинском кладбище, где находится памятная таблица в честь героев, м. Монте-Гранде (провинция Буэнос-Айрес), было проведено мероприятие, посвященное увековечению памяти Героев Небесной Сотни”, — говорится в сообщении.

В мероприятии, организованном Украинской центральной репрезентацией (УЦР) и Посольством Украины в Аргентине, приняли участие представители украинских общественных и молодежных организаций, а также сотрудники диппредставительства.

Во время мероприятия, первый секретарь Посольства Украины в Аргентинской Республике Валерий Олефир обратилась к собравшимся с речью, в которой отметил важность чествования этой даты для всего украинского народа и сохранение памяти о тех событиях, которые имели место в Украине шесть лет назад.

“В этот день мы чтим память тех граждан, благодаря которым был изменен ход истории нашего государства во время событий Революции Достоинства, тех, кто ценой собственной жизни защищал идеалы демократии, отстаивал права и свободы человека, европейское будущее Украины”, — отметил Олефир.

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От имени украинского общества выступила Заместитель Председателя УЦР Мария Зинка, которая прочитала стихи, посвященные героям. После чего отправили поминальное богослужение в память павших Героев Небесной Сотни и всех борцов за свободу и независимость Украины.

Напомним, Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни, призвав украинцев к единству.