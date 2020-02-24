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Эсминец ВМС США зашел в Черное море

Эсминец ВМС США зашел в Черное море

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Американский эсминец USS Ross (DDG 71) класса Arleigh Burke зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВМС США.

“23 февраля 2020 года эсминец USS Ross (DDG 71) класса Arleigh Burke приступил к транзиту через международный пролив в северном направлении в направлении Черного моря с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морского потенциала с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль Ross посетил Черное море впервые с начала 2020 года.

“Корабль Ross последний раз посетил Черное море в 2019 году, тем самым он стал 8-м по счету кораблем ВМС США в прошлом году”, — отмечается в сообщении.

“Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими партнерами на Черном море”, — сказал командир корабля Джон Джон. — “Стойкие операции на Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы мореплавания”.

Этот корабль уже входил в Черное море в середине декабря прошлого года, чтобы затем посетить Одессу.

Источник: УНН
Теги: США, Черное море, корабль
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