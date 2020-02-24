В немецком Ханау многотысячным траурным шествием почтили память жертв стрельбы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В немецком городе Ханау после кровавых нападений второй день подряд состоялась многотысячная акция протеста против расизма и в память о жертвах атак. По данным полиции, на траурное шествие в воскресенье, 23 февраля, вышли к 10 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Для нас важно продемонстрировать позицию — против террора, ксенофобии и антимусульманского расизма, — отметил соорганизатор акции Тефик Езчан, цитирует издание. — Наше послание звучит так: мы тоже являемся Германией, мы составляем единое целое”.

После марша от одного из мест нападений в центр города состоялся митинг, на котором присутствовали родственники жертв стрельбы, посол Турции в Германии Али Кемаль Айдын, бургомистр Ханау Клаус Камински, а также представители различных религиозных общин.

Во время выступления турецкий посол отметил необходимость срочно найти “противоядие от ненависти”. Он напомнил, что в последние годы турецкая община в Германии переживает все больше нападений и подчеркнул, что “дальше так продолжаться не может”.

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Напомним, вечером в среду, 20 февраля, в немецком городе Ханау 43-летний Тобиас Р. открыл огонь в двух кальян-барах города, в результате чего погибли девять человек. После этого злоумышленник в собственном доме застрелил свою 72-летнюю мать и покончил с собой.

По данным правоохранителей, жертвам нападений было от 21-го до 44 лет. Все девять погибших в кальян-барах имели миграционное корни. Среди них были как немецкие, так и иностранные граждане, в том числе турецкие.

Министерство внутренних дел Германии классифицировало нападение как теракт, совершенный на расистской почве.

Позже в этом же городе тысячи людей протестовали против правого экстремизма.