Гол в дополнительное время Марлоса подарил "Шахтеру" победу во встрече ЧУ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Чемпионат Украины по футболу Премьер-лиги продолжился поединком 19 тура с участием "Шахтера" и "Десны", сообщает УНН.

Имея значительное преимущество в статистике: 65 процентов владения мячом, 12:6 по ударам, 128:73 по атакам, “горняки” смогли выиграть только благодаря голу на 4 компенсированной минуте матча. Автором гола стал Марлос — 1:0. Ассистентом оказался Тайсон.

Примечательно, что оба футболиста вышли по замене на 64 минуте баталии.

Заметим, “Шахтер” продолжает лидировать в чемпионате с 14-очковым преимуществом над “Динамо”. “Десна” 4-я — 33 балла.