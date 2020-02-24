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Гол в дополнительное время Марлоса подарил "Шахтеру" победу во встрече ЧУ

Гол в дополнительное время Марлоса подарил "Шахтеру" победу во встрече ЧУ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Чемпионат Украины по футболу Премьер-лиги продолжился поединком 19 тура с участием "Шахтера" и "Десны", сообщает УНН.

Имея значительное преимущество в статистике: 65 процентов владения мячом, 12:6 по ударам, 128:73 по атакам, “горняки” смогли выиграть только благодаря голу на 4 компенсированной минуте матча. Автором гола стал Марлос — 1:0. Ассистентом оказался Тайсон.

Примечательно, что оба футболиста вышли по замене на 64 минуте баталии.

Заметим, “Шахтер” продолжает лидировать в чемпионате с 14-очковым преимуществом над “Динамо”. “Десна” 4-я — 33 балла.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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