Более 60% американцев считают, что Трампа переизберут на пост президента - опрос

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Более 60% американцев считают, что Дональд Трамп будет переизбран на пост президента США в ноябре нынешнего года. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov, передает УНН.

По данным исследователей, 65% зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп “безусловно” или “вероятно” одержит победу на выборах в ноябре, при этом 35% считают, что он “вряд ли” или “определенно не” выигрывает. Более 90% сторонников Республиканской партии уверены, что нынешний президент останется на своем посту на второй срок, более трети демократов с этим согласны.

Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат в ноябре. При этом только 42% сторонников Демократической партии решили, за кого они будут голосовать.

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В частности, ни один из претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии, согласно опросу, не имеет необходимой поддержки для того, чтобы противостоять Трампу. За самого популярного из них — сенатора Берни Сандерса — готовы отдать свои голоса лишь 27% американцев, которые уверены в проигрыше нынешнего хозяина Белого дома. Кроме того, отмечается в исследовании, 49% респондентов-демократов убеждены, что бывший вице-президент Джозеф Байден сможет выиграть у Трампа, а 45% считают, что на это способен только Сандерс.

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Опрос, в котором приняли участие 10 тыс. зарегистрированных избирателей, проходил с 20 по 22 февраля.

В Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля состоится национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Напомним, согласно результатам опроса Morning Consult — сенатор Берни Сандерс опередил других кандидатов в президенты США от демократов.