В Киеве на игровом турнире выехал Tesla Cybertruck, которого еще нет в продаже

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Прототип Tesla Cybertruck был использован для выхода игроков команды Nigma на турнире WePlay! по игре Dota 2, который проходит в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу игрового соревнования в Twitter.

Благодаря этому выезду Cybertruck мировое сообщество узнало о новой “верхней лазерной подсветке” автомобиля, о котором накануне объявил директор Tesla Маск. Ранее Маск сообщил, что такой “лазер” будет поставляться в стандартной комплектации автомобиля.

Известно, что сам автомобиль еще официально не вышел в продажу и появится только “в конце 2021 года”, в то время как две более дорогие версии автомобиля с большим количеством моторов и более вместительными аккумуляторными батареями появятся “в конце 2022 года”.

К этому моменту Cybertruck был во владении только у Маска. Сам автомобиль был представлен в ноябре прошлого года и замечен в клипе рэпера Трэвиса Скотта, но там он только стоял на месте.

Стоит отметить, что турнир WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходил 19 февраля и 23 февраля в Киеве, в концерт-холле столичного ВДНХ. Победителем стала команда, которая и выезжала на автомобиле — Team Nigma. Она получила приз в 130 тыс. долларов.

Игра Dota 2 — популярная бесплатная MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), которая стартовала как мод-приложение для игры Warcraft III, а затем была разработана компанией Valve, став самостоятельной игрой.

Ok dope Tesla Cybertruck on @Twitch #Tesla for Dota 2 event. pic.twitter.com/txFvTt5MRE