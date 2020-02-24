Официальный курс гривны установлен на уровне 24,45 грн/доллар

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На 24 февраля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,45 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.453000 грн за доллар;

26.412900 грн за евро;

0.379790 грн за российский рубль;

31.615300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 февраля курс всех валют упал, кроме фунта стерлингов, курс которого вырос.