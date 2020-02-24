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Понедельник, 24 февраля 2020, 06:15 • УНН • 7050
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,45 грн/доллар
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На 24 февраля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,45 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.453000 грн за доллар;
26.412900 грн за евро;
0.379790 грн за российский рубль;
31.615300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 февраля курс всех валют упал, кроме фунта стерлингов, курс которого вырос.
Источник: УНН