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США передали Украине уникальную картину посвященную голодомору

США передали Украине уникальную картину посвященную голодомору

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Столичная таможня оформила уникальную картину “Голод-33”, посвященную голодомору 30-х годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр киевской таможенной службы.

“В пункте пропуска “Борисполь” таможенникам выпала честь провести таможенные процедуры в процессе передачи нашей стране от Украинской свободной академии наук в США картины “Голод-33”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре таможни отметили, что автором полотна является Виктор Цымбал, который жил и работал в США.

“Данная картина размером 96×162 см была им написано в 1934 году, а впервые представлена публике в 1936 году в Буэнос-Айресе. Это было одно из первых произведений в мире, посвященное трагедии голодомора”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что картина была передана в дар Национальному музею голодомора-геноцида.

Напомним, у руководителя Одесской таможни обнаружили стоящую коллекцию картин и монет.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, голодомор, картина
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