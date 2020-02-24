Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 09:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15090
Версия для печати

Трамп заявил, что хотел бы увидеть примирение Украины и России

Трамп заявил, что хотел бы увидеть примирение Украины и России

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть, как Российская Федерация и Украина налаживают отношения после нескольких лет противостояния из-за Крыма и Донбасс. Об этом он заявил журналистам перед тем, как отправиться в Индию, информирует УНН.

“Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно”, — заявил американский президент.

Журналист попросил Трампа дать комментарий недавним заявлениям президента РФ Владимира Путина, что другие страны пытаются расколоть Россию и Украину, а также тезис Путина, что “эти две страны будут мировой супердержавой, если снова будут вместе”. Трамп также добавил, что “это было бы замечательным делом для мира... Если бы Украина и Россия смогли составить некое соглашение, они хорошо ладят, по-моему, это было бы очень хорошо”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загороднюк об обострении на Донбассе: мы никогда не доверяли боевикам

Уже 6 лет, начиная с 2014 года, Украина не контролирует около 7% своих территорий после того, как Россия оккупировала и аннексировала полуостров Крым, а позже поддержала оружием, личным составом и обучением боевиков в Луганской и Донецкой областях.

Россия отрицает, что является участником конфликта на Донбассе и называет это вооруженное противостояние “гражданской войной”.

Напомним, президент Зеленский ожидает большего вовлечения США к вопросам Крыма и Донбасса за назначения спецпредставителя.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.