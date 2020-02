Трамп заявил, что хотел бы увидеть примирение Украины и России

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть, как Российская Федерация и Украина налаживают отношения после нескольких лет противостояния из-за Крыма и Донбасс. Об этом он заявил журналистам перед тем, как отправиться в Индию, информирует УНН.

“Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно”, — заявил американский президент.

Журналист попросил Трампа дать комментарий недавним заявлениям президента РФ Владимира Путина, что другие страны пытаются расколоть Россию и Украину, а также тезис Путина, что “эти две страны будут мировой супердержавой, если снова будут вместе”. Трамп также добавил, что “это было бы замечательным делом для мира... Если бы Украина и Россия смогли составить некое соглашение, они хорошо ладят, по-моему, это было бы очень хорошо”.

Уже 6 лет, начиная с 2014 года, Украина не контролирует около 7% своих территорий после того, как Россия оккупировала и аннексировала полуостров Крым, а позже поддержала оружием, личным составом и обучением боевиков в Луганской и Донецкой областях.

Россия отрицает, что является участником конфликта на Донбассе и называет это вооруженное противостояние “гражданской войной”.

Напомним, президент Зеленский ожидает большего вовлечения США к вопросам Крыма и Донбасса за назначения спецпредставителя.

