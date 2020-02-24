Новости: Экономика
Понедельник, 24 февраля 2020, 08:09 • Юлия Шрамко • 5040
Мировые цены на нефть упали
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 57,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,44%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мировой спрос на нефть сильно пострадал от нового коронавируса
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,13 доллара за баррель, потеряв 2,34%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН