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Рабочая неделя в столице началась с пробок

Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на площади Победы и на улицах Житомирской, Борщаговской. Движение затруднено проспектами Романа Шухевича, Степана Бандеры, Голосеевским.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Елены Телиги, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Бассейной.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Петра Григоренко, Броварском проспекте и на улице Андрея Малышко.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона и на мосту Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в Украине сегодня, 24 февраля, будет бушевать непогода.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
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