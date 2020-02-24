В Запорожской области мужчина на свалке зарубил двух женщин и сжег их тела

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Запорожской области задержали мужчину, который во время конфликта на свалке зарубил двух женщин и сжег их тела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"23 февраля в 11:05 в Ореховское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от жителя села Преображенка 1982 года рождения о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его мать 1960 года и жена 1987 года рождения. Также, 23 февраля в Ореховское отделение полиции поступило сообщение о том, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческого тела", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Принятыми мерами полицейские установили обстоятельства происшествия.

22 февраля около 10:00 на свалке при сборе металлолома между местным жителем 1989 года рождения и двумя женщинами, его односельчанами, возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Донецкой области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который застрелил жену и ее любовника.