ДТП в Днепропетровской области: есть погибший и пятеро травмированных

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Днепропетровской области произошло ДТП с участием автомобилей Chery и Toyota, в результате столкновения один человек погиб и еще пять человек были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"22 февраля примерно в 23:25 водитель автомобиля Chery A15 Amulet двигался по ул. Днепровской от города Днепр в направлении города Донецка. В районе нерегулируемого перекрестка с второстепенной ул. Полтавской он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4" , - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chery A15 Amulet погиб на месте, еще пять человек с телесными повреждения различной степени были доставлены в медицинское учреждение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Киеве при въезде на мост Патона - на проспекте Соборности, со стороны Левого берега столкнулось две легковушки: водителей забрала скорая.