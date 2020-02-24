В Винницкой области подопечная детдома-интерната получила ожоги из-за халатности санитарки

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Винницкой области, в Ладыжинском детском доме-интернате "Троянда" подопечная, больная ДЦП, получила термические ожоги из-за халатности санитарки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человек.

"В Ладыжинском детском доме-интернате "Троянда", во время купания в ванне с горячей водой, подопечная больна ДЦП, из-за халатности санитарки заведения получила термические ожоги правой ноги и левой стопы. Из-за ухудшения состояния здоровья, она госпитализирована в ожоговое отделение винницкой областной клинической больницы им. М. И. Пирогова", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в центральных областях Валерий Ольховой и начальник отдела регионального представительства в центральных областях Елена Ярошенко посетили потерпевшую и выяснили, что сейчас состояние здоровья подопечной удовлетворительное. Ей сделали пересадку кожи на пораженные участки тела и оказали квалифицированную помощь.

"Работники дома-интерната сообщили представителям Офиса омбудсмена, что санитарку, которая осуществляла купания потерпевшей, уволили, а медицинской сестре объявили выговор", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, представителем Уполномоченного будет инициировано проведение Винницкой областной государственной администрацией служебного расследования по данному факту.

Напомним, как сообщалось ранее в Украине в детских домах-интернатах проживает 3 422 ребенка.

Как сообщалось, в Луганской области горел психоневрологический интернат, четыре пациента погибли.