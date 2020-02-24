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К 90-летнему юбилею Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

К 90-летнему юбилею Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

Григорий Чапкис

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом Ярослава Мудрого V степени. Об этом говорится в указе №56/2020 от 24 февраля, опубликованном Офисом Президента, передает УНН.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в указе.

Награждение приурочено к 90-летнему юбилею Чапкиса.

Справка УНН: Чапкис Григорий Николаевич (24 февраля 1930 году, Кишинев) - украинский хореограф, народный артист Украины. Известный участием во многих телевизионных танцевальных проектах. Руководитель "Школы танца Чапкиса". Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение". Член жюри шоу "Танцы со звездами", глава жюри фестиваля "Мистерия танца".

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский вручил государственные премии 40 молодым ученым.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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