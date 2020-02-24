Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 13:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5265
Версия для печати

В Черкассах водитель экскаватора наехал на грузовик

В Черкассах водитель экскаватора наехал на грузовик

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Черкассах водитель экскаватора совершил наезд на припаркованный грузовик "Камаз", который в результате въехал в припаркованный впереди автомобиль Toyota. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиция Черкасской области.

Так, на улице Можайского 21 февраля произошла авария.

"Водитель экскаватора двигаясь задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный грузовик "Камаз". После чего грузовик осуществил самопроизвольное движение и въехал в припаркованный впереди автомобиль Toyota", - говорится в сообщении.

Также на месте ДТП патрульные составили протоколы по статье 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Кроме того, сообщается, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием автомобилей Chery и Toyota, в результате столкновения один человек погиб и еще пять человек были госпитализированы в больницу.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Черкассы и Черкасская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.