В Черкассах водитель экскаватора наехал на грузовик

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Черкассах водитель экскаватора совершил наезд на припаркованный грузовик "Камаз", который в результате въехал в припаркованный впереди автомобиль Toyota. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиция Черкасской области.





Так, на улице Можайского 21 февраля произошла авария.

"Водитель экскаватора двигаясь задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный грузовик "Камаз". После чего грузовик осуществил самопроизвольное движение и въехал в припаркованный впереди автомобиль Toyota", - говорится в сообщении.

Также на месте ДТП патрульные составили протоколы по статье 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Кроме того, сообщается, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием автомобилей Chery и Toyota, в результате столкновения один человек погиб и еще пять человек были госпитализированы в больницу.