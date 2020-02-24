КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С 1 марта 2020 года контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний график работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С 1 марта 2020 года, по решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций. Так, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, таким образом время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

Напомним, по информации Госпогранслужбы, утром в понедельник, 24 февраля, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 220 автомобилей.