Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 13:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
8325
Версия для печати

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С 1 марта 2020 года контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний график работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С 1 марта 2020 года, по решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций. Так, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, таким образом время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

Напомним, по информации Госпогранслужбы, утром в понедельник, 24 февраля, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 220 автомобилей.

Источник: УНН
Теги: весна, КПВВ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.