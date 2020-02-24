На въезде в Киев перекрыто движение автотранспорта
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На автодороге Киев - Одесса, в районе поселка Чабаны, в направлении столицы ограничено движение, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"Вниманию участников дорожного движения! В связи проведением санкционированного митинга граждан, на автодороге Киев - Одесса, в районе поселка Чабаны, в направлении столицы ограничено движение", - сообщили в полиции.
Отмечается, что патрульные занимаются регулированием дорожного движения.
В полиции просят граждан учесть вышеуказанную информацию при планировании собственного маршрута.
Правоохранители просят водителей соблюдать правила дорожного движения и жестов регулировщика.
Напомним, в Киеве за субботу и воскресенье, 22-23 февраля, произошло 171 дорожно-транспортное происшествие.