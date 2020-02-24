На въезде в Киев перекрыто движение автотранспорта

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На автодороге Киев - Одесса, в районе поселка Чабаны, в направлении столицы ограничено движение, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Вниманию участников дорожного движения! В связи проведением санкционированного митинга граждан, на автодороге Киев - Одесса, в районе поселка Чабаны, в направлении столицы ограничено движение", - сообщили в полиции.

Отмечается, что патрульные занимаются регулированием дорожного движения.

В полиции просят граждан учесть вышеуказанную информацию при планировании собственного маршрута.

Правоохранители просят водителей соблюдать правила дорожного движения и жестов регулировщика.

Напомним, в Киеве за субботу и воскресенье, 22-23 февраля, произошло 171 дорожно-транспортное происшествие.