Посол Китая в РФ заявил, что Пекин разработал вакцину против коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Уже разработана вакцина, предварительно, позволяющая сформировать иммунитет, ее необходимо доработать и протестировать дополнительно, заявил журналистам в понедельник посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией, — сказал посол. — Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже — где-то в течение марта”.

По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания. “Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса — это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки (вакцины)”, — пояснил Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что Китай развертывает широкое сотрудничество с международным сообществом для борьбы с распространением коронавируса. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения направила в страну делегацию для изучения нового вируса.

Напомним, ранее СМИ описали, как живет китайская столица во время коронавируса.