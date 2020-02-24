Правильное питание, отказ от курения, но 150 мл алкоголя в день: ученые раскрыли секрет долголетия

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Умеренное употребление алкоголя, правильное питание и занятия спортом могут увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете, пишет WineSpectator, передает УНН.

В своем исследовании специалисты проанализировали данные о пищевых привычках и состоянии здоровья женщин в возрасте от 30 до 55 лет и мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Исследование длилось 34 года, в нем приняли участие 112 тыс. человек.

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Исследователи изучили наличие хронических заболеваний (диабета, сердечно-сосудистых болезней и рака), а также влияние на организм таких факторов, как курение, состояние веса, физическая активность, потребление алкоголя и правильное питание.

"Основываясь на данных, можно сказать, что умеренное употребление алкоголя уменьшает риск развития заболеваний сердца, снижает риск диабета и может улучшить когнитивные функции", — подытожил результаты исследования доктор Ци Сан.

По его словам, женщины, которые отказались от курения, соблюдали диету и имели нормальный вес, но при этом не употребляли алкоголь, жили без хронических заболеваний в среднем на два года меньше тех, кто умеренно выпивал.

У мужчин разница составила около года.

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Самую низкую продолжительность жизни без рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета имели тучные и курящие участники эксперимента.

Ученые подчеркнули, что умеренным употреблением алкоголя является один бокал в день для женщин и два - для мужчин.

Как сообщал УНН, эксперты рассказали о предпочтениях потребителей при выборе водочной продукции.

Так, к примеру, показателю "пьется легко" наиболее соответствуют бренды "Medoff", "Хлебный дар", "Мороша", "Воздух", "Prime" и "Козацкая рада".

Показателю "я бы посоветовал этот бренд друзьям" наиболее соответствует водка "Prime", а показателю "самая мягкая водка" - "Medoff", "Воздух", "Мороша", "Перепелка".