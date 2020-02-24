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Бизнесмена поймали на уклонении от уплаты миллионных налогов

Бизнесмена поймали на уклонении от уплаты миллионных налогов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Руководителю одного из обществ сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в значительных размерах, вследствие чего в бюджет не поступило более 2,7 млн грн. На данный момент в суд направлено ходатайство об освобождении руководителя предприятия от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении руководителю одного из обществ по факту уклонения от уплаты налогов в значительных размерах (ст. 212 УК Украины) и обеспечено их поступление в государственный бюджет. По данным следствия, общество в сфере жилищно-коммунального хозяйства уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, в результате чего в бюджет не поступило более 2,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования обеспечено возмещение неуплаченных в государственный бюджет средств в полном объеме. По его результатам в суд направлено ходатайство об освобождении руководителя предприятия от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба, причиненного государству.

Напомним, столичном бизнесмену объявили подозрение из-за неуплаты налогов за аренду земли.

Источник: УНН
Теги: налоги, Офис президента Украины
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