Минцифры анонсировало приложение для бизнесменов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство цифровой трансформации анонсировало создание приложения "Дия.Бизнес" для украинских предпринимателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал приложения "Дия".

"Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дия.Бизнес", - говорится в сообщении.

По информации Минцифры, на онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу.

"Это лишь часть масштабного национального проекта по развитию инновационного предпринимательства. Следующий шаг - открытие консалтинговых зон для МСБ", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дия" ("Государство в смартфоне" - ред.) уже установили 1,4 миллиона украинцев.