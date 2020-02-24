Ведущий украинский производитель автомобилей скорой "Автоспецпром" за последний год снизил цены на свою продукцию на 18%

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Ведущий украинский производитель автомобилей экстренной медицинской помощи ООО “Автоспецпром” за последний год снизил цены на свою продукцию, в среднем, на 18%. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал заместитель директора компании Кирилл Коморкин, пишет УНН.

“По сравнению с прошлым годом мы смогли понизить цену на нашу продукцию в среднем на 18%! И за счет этого, в том числе, в бюджетах сегодня есть свободные деньги, которые позволяют закупить больше „скорых“, чем планировалось. В каком-то регионе на 10 машин больше, в каком-то на 7! Т.е. регионы могут позволить себе дополнительные закупки”, — сказал Кирилл Коморкин, подчеркнув, “Автоспецпром” сегодня предлагает самую низкую цену на автомобили скорой помощи среди всех производителей.

По его словам, такого результата удалось добиться за счет эффекта масштаба, а также за счет того, что все комплектующие и оборудование закупаются напрямую либо у производителей, либо у официальных дилеров.

При этом Кирилл Коморкин также отметил, что компания никогда не экономит на комплектующих, но старается отдавать приоритет украинскому производителю.

“Мы никогда не экономим на комплектующих! Это наш принцип. Но мы все равно ищем украинские аналоги всех комплектующих и, если они соответствуют требованиям, заказываем их. Если хотите, это наша идеология. Мы сами — производственники и понимаем, что государство должно иметь собственное производство, бизнес должен получать заказы, должны создаваться рабочие места, платиться налоги”, — сказал замдиректора ООО “Автоспецпром”.

В настоящее время, более 60% из 3 тысяч деталей, которыми комплектуется современный автомобиль скорой медицинской помощи — украинского производства.