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Должностных лиц СБУ будут судить за получение 800 тыс. гривен "отката"

Должностных лиц СБУ будут судить за получение 800 тыс. гривен "отката"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области и заместителя начальника одного из управлений Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях по факту вымогательства и получения 800 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Досудебным расследованием установлено, что работники СБУ систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приема работ, чем затягивали сроки расчетов с их исполнителями. Чиновники Службы безопасности Украины требовали и получили от предпринимателя в целом 800 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия. Размер "отката" составлял 15% от суммы заключенных договоров", - сказано в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, - ред.).

По данным ГБР, 24 декабря 2019 года следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 550 тысяч гривен в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами уголовного производства, после чего его материалы будут направлены в суд.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Ужгороде задержали оперуполномоченного контрразведки Службы безопасности Украины, который требовал у мужчины 1,5 тысячи долларов неправомерной выгоды за обеспечение ему беспрепятственного пересечения государственной границы при вывозе за пределы страны наличных средств.

Источник: УНН
Теги: суд, СБУ, Донецк и Донецкая область, Запорожье и Запорожская область, ГБР, коррупционеры, Луганск и Луганская область
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