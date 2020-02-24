Должностных лиц СБУ будут судить за получение 800 тыс. гривен "отката"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области и заместителя начальника одного из управлений Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях по факту вымогательства и получения 800 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Досудебным расследованием установлено, что работники СБУ систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приема работ, чем затягивали сроки расчетов с их исполнителями. Чиновники Службы безопасности Украины требовали и получили от предпринимателя в целом 800 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия. Размер "отката" составлял 15% от суммы заключенных договоров", - сказано в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, - ред.).

По данным ГБР, 24 декабря 2019 года следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 550 тысяч гривен в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами уголовного производства, после чего его материалы будут направлены в суд.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Ужгороде задержали оперуполномоченного контрразведки Службы безопасности Украины, который требовал у мужчины 1,5 тысячи долларов неправомерной выгоды за обеспечение ему беспрепятственного пересечения государственной границы при вывозе за пределы страны наличных средств.