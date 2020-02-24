Goal составил рейтинг топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов мира

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Авторитетное английское издание Goal составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, передает УНН со ссылкой на материал издания.

Первое место в рейтинге занимает нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Совокупный доход аргентинца составляет 130 миллионов евро в год.

Вторым в рейтинге идет форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 113 миллионов евро в год.

Тройку лидеров замыкает нападающий "ПСЖ" Неймар, зарабатывающий 91,5 миллиона евро в год.

Также в топ-5 попали форвард "Барселоны" Антуан Гризманн и нападающий "Реала" Гарет Бэйл. Доход Гризманна составляет 44 миллиона евро, Бэйла — 40,2 миллиона евро в год.

Замыкает топ-20 защитник "Реала" Серхио Рамос, зарабатывающий 23 миллиона евро в год.

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Как сообщал УНН, в СМИ попала информация о реальной заработной плате полузащитника столичного "Динамо" - Миккеля Дуэлунда. Оказалось, что в украинском клубе он зарабатывает 1,6-2 млн евро в год.

При этом, согласно опубликованным в СМИ зарплатным ведомостям, игроки "Динамо" якобы получают в месяц всего от 15 435 грн до 20 647 грн. Именно из этих минимальных, но "белых" сумм платятся налоги.

Разница с реальными заработками футболистов - это деньги с офшорных счетов динамовских компаний, которые имеют регистрацию на Кипре.

Такой схемой финансирования столичного клуба объясняется разница в уплаченных налогах, например, с ФК "Шахтер". Если в 2017 году ФК "Шахтер" (Донецк) уплатил в бюджет 83,7 млн грн налога на добавленную стоимость и попал в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины, то ФК "Динамо" (Киев) перечислил в бюджет указанного налога всего лишь около 2,5 млн грн.