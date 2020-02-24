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Государство в смартфоне: приложение "Дия" уже установили более 1,6 млн украинцев

Государство в смартфоне: приложение "Дия" уже установили более 1,6 млн украинцев

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мобильное приложение "Дия" (государство в смартфоне - ред.) уже загрузили более 1,6 млн украинский. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"Статистика по Дие за 6-24 февраля. Продолжаем возглавлять Топ-чарты Apple Store/Google Play. Уникальных пользователей - 1 609 723; авторизованных - 1 307 749", - написал Федоров.

Также он отметил, что более 1,3 млн украинцев отправили запрос на получение водительских удостоверений онлайн, а более 687 тысяч пользователей уже их получили (52%). Также более 1,4 млн украинцев обратились с запросом о получении техпаспорта, и более 569 тысяч пользователей его получили (43%).

Напомним, по состоянию на 15 февраля приложение "Дия" (государство в смартфоне - ред.) уже установили 1,4 миллиона украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, население, Михаил Федоров
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