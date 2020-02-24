Новости: Общество
Понедельник, 24 февраля 2020, 15:36 • Валерия Гуржий • 13665
В Одессе на женщину из-за непогоды упало дерево: она умерла
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Одессе из-за непогоды погибла женщина - на нее упало дерево. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
На вопрос журналиста, действительно ли в Одессе погибла женщина в результате падения дерева, в полиции отметили: "Есть такая информация".
"Лицо женщины установлено. На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно событие квалифицируется по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - отметили в полиции.
Напомним, в Украине сегодня, 24 февраля, будет бушевать непогода, ожидаются значительные осадки и ветер.
Источник: УНН