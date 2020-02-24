Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 18:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
13665
Версия для печати

В Одессе на женщину из-за непогоды упало дерево: она умерла

В Одессе на женщину из-за непогоды упало дерево: она умерла

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Одессе из-за непогоды погибла женщина - на нее упало дерево. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

На вопрос журналиста, действительно ли в Одессе погибла женщина в результате падения дерева, в полиции отметили: "Есть такая информация".

"Лицо женщины установлено. На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно событие квалифицируется по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - отметили в полиции.

Напомним, в Украине сегодня, 24 февраля, будет бушевать непогода, ожидаются значительные осадки и ветер.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, смерть, непогода
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.