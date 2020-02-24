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Электронный кабинет недропользователя планируют запустить в апреле этого года

Электронный кабинет недропользователя планируют запустить в апреле этого года

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Электронный кабинет недропользователя, что позволит вносить изменения в спецразрешения и инициировать аукционы, планируют запустить в два этапа в апреле. Об этом сообщил во время публичного отчета об итогах работы Государственной службы геологии и недр Украины ее глава Роман Опимах, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем над созданием инфраструктуры электронного кабинета недропользователя, рассчитываем, что он будет запущен в апреле", - сообщил Опимах.

Он отметил, что изменения будут внедряться в два этапа.

На первом этапе недропользователи смогут воспользоваться этой услугой онлайн и внести изменения в спецразрешения, продлить его или расширить и он должен координироваться с кадастровой картой.

"На втором этапе (планируем - ред.) еще добавить ряд функций: отчетность, проверки и собственно, инициирование новых аукционов самостоятельно с помощью этого кабинета", - рассказал Опимах.

Напомним, что Кабмин принял постановление, которое упрощает получение разрешений на использование недр.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, реформы
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