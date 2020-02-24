Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды во Львовской области, движение поездов восстановлено

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды во Львовской области, движение пассажирских и грузовых поездов возобновили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды в западных регионах. По состоянию на 12:00 движение пассажирских и грузовых поездов было полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время нормализована работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборов.

"К сожалению, ураган вызвал задержку в движении пассажирских поездов №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержка поездов от 8 минут до 1 часа 46 минут максимум", - отметили в пресс-службе.

Напомним, шквальный ветер во Львовской области повалил деревья на пути, в результате чего возникли задержки в движении поездов.