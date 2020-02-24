Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 18:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4620
Версия для печати

Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды во Львовской области, движение поездов восстановлено

Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды во Львовской области, движение поездов восстановлено

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды во Львовской области, движение пассажирских и грузовых поездов возобновили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды в западных регионах. По состоянию на 12:00 движение пассажирских и грузовых поездов было полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время нормализована работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборов.

"К сожалению, ураган вызвал задержку в движении пассажирских поездов №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержка поездов от 8 минут до 1 часа 46 минут максимум", - отметили в пресс-службе.

Напомним, шквальный ветер во Львовской области повалил деревья на пути, в результате чего возникли задержки в движении поездов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Укрзализныця, поезд, непогода, железная дорога
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.