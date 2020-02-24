Строительство казарм: инженера обвиняют в нанесении ущерба государству на 4,7 млн грн

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Инженера обвиняют в служебной халатности при строительстве казарм для военнослужащих, что привело к убыткам государству на сумму 4,7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении инженера, который подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по техническому надзору на объектах строительства казарм для военнослужащих на территории Волынской области. Обвинительный акт за совершение служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) направлено в суд", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, инженер при строительстве казарм на заказ Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины, вероятно, неправильно выполнил свои обязанности и согласовал официальные документы подрядчика с ложными сведениями по объемам и качеству выполненных строительных работ.

"В результате коммерческой структуре незаконно перечислено 4,7 млн грн бюджетных средств за фактически не выполненные работы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в другом уголовном производстве сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины руководителю коммерческого предприятия, которое выполняло указанные строительные работы. Проверяется причастность к совершению преступлений других должностных лиц.

Как сообщалось, директору одного из предприятий Волынской области сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшим тяжкие последствия.