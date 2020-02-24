Дело 2,5 млн грн убытков Бердянскому морпорту: за Барчана внесли залог

КИЕВ. 24 февраля. УНН. За начальника государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", входящего в состав Администрации морских портов Украины, Александра Барчана внесли залог в сумме 295 тыс. гривен. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"За начальника государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" АМПУ внесли залог в сумме 295 тыс. гривен", - сказала Постолюк.

С ее слов, за экс-руководительницу коммерческого предприятия, которую подозревают в нанесении ущерба Бердянскому филиалу Администрации морских портов Украины, также внесен залог в сумме почти 610 тыс.

Как сообщалось, ВАКС отправил под стражу начальника государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" Александра Барчана с альтернативой внесения залога в сумме 295 тыс. гривен.

Напомним, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения экс-руководительнице коммерческой компании в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 609 тыс. 580 гривен.

Как сообщал УНН, начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" Александру Барчану сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба на почти 2,5 млн гривен.

Также, еще трем лицам сообщено о подозрении в деле нанесения 2,5 млн гривен ущерба Бердянскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины".