Мосийчук оценил работу "футбольной" ВСК и посоветовал, как правильно проходить полиграф ее членам

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказал о том, что Временная следственная комиссия ВР по изучению вопроса строительства футбольных площадок (в Киеве, в период 2017-2018 гг) имеет целью дискредитировать одних и заработать "политические дивиденды" для других. А потому, по его словам, прохождение полиграфа членам Комиссии "рекомендовано", и происходить этот процесс должен по всем правилам, не превращаясь в очередное шоу, передает УНН.

"Если говорить об этой самой ВСК и причине ее создания, я считаю, что есть попытки дискредитировать кого-то ... и получить дивиденды как политические, так и материальные. В связи с этим, считаю, что прохождение полиграфа членами ВСК было бы уместно", - сказал он, добавив, что такой процесс не должен быть превращен в шоу.

Полиграф нужно проходить в Институте судебно-медицинских экспертиз, настаивает Мосийчук.

"Поэтому я рекомендую, и обращаю внимание всех: кто хочет не дискредитировать полиграф, а действительно иметь соответствующую экспертизу - обращаться надо в институт судебно-медицинских экспертиз, наш, киевский, где проводится комплексная психологическая экспертиза с использованием детектора лжи - полиграфа.

Я лично, и моя помощница пошли и заплатили за прохождение полиграфа средства (из-за обвинений в якобы причастности к устранению Супрун - ред.), и получили выводы судебно-медицинской экспертизы с использованием полиграфа. Я сразу скажу, что тогда нам запретили видеосъемку, потому что там работают специалисты, имеющие ученую степень в медицине. В абсолютной тишине проходят данные исследования", - пояснил он.

Мосийчук добавил, что полиграф поможет развеять сомнения и обвинения в отношении ВСК, ведь этим методом проверки пользуются и в СБУ, и военные прокуроры и тому подобное.

"... там (в институте судебно-медицинских экспертиз - ред.) специалисты, которым можно доверять", - резюмировал экс-депутат.

Напомним, что инициатива о прохождении членами футбольной ВСК полиграфа возникла после того, как в СМИ была опубликована переписка, якобы, депутата Григория Суркиса. В тексте смс он приветствовал образование Комиссии и написал "Работаем дальше".

Не политизировать работу ВСК ранее призвал и генпрокурор Руслан Рябошапка.

А депутат Владимир Величкович вообще открыто заявил о том, что Комиссия работает в условиях конфликта интересов, "о котором все знают, но который замалчивают".

Также напомним, впервые информацию о давлении на ВСК озвучил нардеп Григорий Мамка. По его словам, "все члены ВСК признали тот факт, что на ВСК оказывается давление", хотя, как отметил другой член Комиссии Геннадий Касай, сначала инициировал "заявление о давлении" только один представитель Комиссии. Поэтому, вероятно, что речь идет о самом Мамке, который является однопартийцем упомянутого выше Григория Суркиса.