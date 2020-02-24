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В Киеве пытались взорвать банкомат

В Киеве пытались взорвать банкомат

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Деснянском районе столицы пытались подорвать банкомат. В результате взрыва повреждено здание, но кассеты с деньгами остались целыми. Об этом рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что около 3 часов в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Маяковского произошел взрыв.

"По предварительным выводам, злоумышленники с помощью взрывного устройства пытались взорвать банкомат. Однако это им не удалось, они повредили помещение, а кассеты с деньгами остались внутри терминала", - рассказали в полиции

Также правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепровском районе Запорожья неизвестные взорвали банкомат и повредили фасад филиала одного из банков.

Источник: УНН
Теги: Киев, банки, ограбления
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