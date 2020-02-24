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Украина в 2019 году получила более 500 млн грн за продажу разрешений на пользование недрами

Украина в 2019 году получила более 500 млн грн за продажу разрешений на пользование недрами

Роман Опимах

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В 2019 году было предоставлено 124 специальные разрешения на пользование недрами, что принесли в государственный бюджет 503 млн грн. Об этом во время публичного отчета об итогах работы Государственной службы геологии и недр Украины сообщил ее глава Роман Опимах, передает корреспондент УНН.

"В 2019 году было предоставлено 124 специальные разрешения, из них 35 - в результате электронных аукционов. В общей сложности в бюджет было обеспечено из продажи специальных разрешений на электронных аукционах - 503 млн. На этот год у нас стоит план - 750 млн грн", - сообщил Опимах.

В то же время, он отметил, что не всем в прошлом году удалось получить разрешения, что негативно повлияло на доверие недропользователей.

"Тот анализ, который мы провели, свидетельствует о следующем - 65% заявлений, заходили в службу в 2019 году, получали отказ или были возвращены два или более раз. Конечно, такая статистика не оставалась без негативных оценок недропользователей", - отметил Опимах.

Напомним, что электронный кабинет недропользователя планируют запустить в апреле этого года.

Источник: УНН
Теги: доходы, документы, Госгеонедра
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