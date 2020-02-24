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В Румынии 45 человек умерло от гриппа

В Румынии 45 человек умерло от гриппа

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Количество людей, умерших от гриппа в Румынии достигло 45. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление румынского Национального центра наблюдения и контроля за инфекционными болезнями Национального института здравоохранения.

Сообщается, что последний человек, который умер от гриппа - это 55-летний мужчина из уезда Клуж.

У него был подтвержден вирус гриппа типа-А, сообщает Agerpres.

Известно, что мужчина не был привит против гриппа.

Как сообщалось ранее в УНН, в Румынии после карантина вышли первые два человека без симптомов коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Румыния, грипп, смертность
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