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Понедельник, 24 февраля 2020, 16:39 • Марианна Присяжнюк • 5640
В Румынии 45 человек умерло от гриппа
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Количество людей, умерших от гриппа в Румынии достигло 45. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление румынского Национального центра наблюдения и контроля за инфекционными болезнями Национального института здравоохранения.
Сообщается, что последний человек, который умер от гриппа - это 55-летний мужчина из уезда Клуж.
У него был подтвержден вирус гриппа типа-А, сообщает Agerpres.
Известно, что мужчина не был привит против гриппа.
Как сообщалось ранее в УНН, в Румынии после карантина вышли первые два человека без симптомов коронавируса.
Источник: УНН