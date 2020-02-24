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Уровень недоверия к Зеленскому за полгода вырос почти на 14% - исследование

Уровень недоверия к Зеленскому за полгода вырос почти на 14% - исследование

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по состоянию на февраль 2020 года, не доверяет 17,9% украинцев. В частности, с сентября 2019 года недоверие к Зеленскому выросло на 13,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование социологической службы Центра Разумкова.

Так, по состоянию на февраль 2020 года, Зеленскому не доверяют 17,9% украинцев, 22,7% граждан скорее тоже не доверяют ему, чем доверяют. Полностью доверяют Президенту только 12%, а 39,5% скорее доверяют, чем не доверяют.

Отмечается, что в сентябре 2019 года Зеленскому не доверяли только 4,1% украинцев. Поэтому, по состоянию на февраль 2020 года, уровень недоверия к Президенту вырос на 13,8%.

Добавим: исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-26 января 2020 года, Президент Украины Владимир Зеленский стал лидером в рейтинге доверия украинцев - ему доверяют 59% опрошенных. В то время, как уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, исследование, Владимир Зеленский
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